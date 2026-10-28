Proinversión presentará al mercado, desde el próximo mes, los distintos bloques patrimoniales o unidades de negocio de Petroperú, como Conchán, los terminales del sur, las operaciones en la selva y la refinería de Talara, adelantó su director ejecutivo, Luis Del Carpio.

Precisó que no implica vender esos activos de la petrolera, que se concesionarán bajo el esquema de una asociación público-privada y asociación en participación.

“Cada unidad tendrá una estructura adaptada a sus requerimientos de inversión. Los lotes petroleros requerirán capital privado, Petroperú no tiene recursos”, explicó.

Así, según dijo el funcionario, en enero se presentará el plan específico para concesionar la refinería de Talara.

“Para el caso de Talara, que es uno de los más complejos, creamos un modelo de concesión donde el sector privado invierta fuertes cantidades de dinero, desde luego que esa inversión hay que recuperarla”, anotó.

Del Carpio refirió que el inversionista no solo invertirá en Talara, también la administrarla, que la gestión especializada es uno de los motivos para evaluar este esquema.

Estratégico

En ese sentido, dijo que se espera que “Talara sea un activo de Petroperú que funcione bien, que cumpla un rol estratégico y genere los flujos para atender primero la deuda”.

Del Carpio explicó que las concesiones requieren una mayor inversión del sector privado, que la petrolera podría compartir las ganancias que generen, bajo un esquema similar al aplicado en concesiones de aeropuertos y puertos.

Los potenciales inversionistas deberán tener tiempo para evaluar el activo y determinar si les interesa participar. Por las dimensiones de la refinería, el proceso podría atraer a grandes operadores internacionales y nacionales.