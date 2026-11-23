Conseguir una cita con un especialista es un drama para los pacientes del hospital Ramiro Prialé de EsSalud en Huancayo. El último sábado, habían colas extensas de cerca de mil personas, que acudieron desde la madrugada para conseguir el cupo en gastroenterología.

Edgar Santiago, es un paciente que espera una cita para gastroenterología desde abril y pese a tener una referencia desde Huancavelica, refiere que es muy complicado, mientras tanto sus dolencias avanzan. La anciana Donata Gaspar Ríos de 70 años, ya no soportaba el dolor en la rodilla pero igual tenía que esperan después de decenas de personas.

“Hemos venido a las 4 de la madrugada éramos con 500 personas, necesito una cita para endoscopia”, señaló Frida Damas que lucía agotada a la mitad de la fila.

Cupos se acaban

Al principio estaban en el patio del hospital y luego a las 6 de la mañana recién les abrieron las puertas en el servicio de consulta externa. Cuando habían muchos pacientes en la cola se acercó un trabajador de EsSalud, para comunicarlos que no había más cupos para test de aliento y otros procedimientos, situación que generó la molestía de los pacientes que tendrán que esperar a diciembre para conseguir un cupo.

Para hoy continuarán las colas ya que según la programación se sacarán las citas para otorrinolaringología y cirugía de cabeza. Para mañana se sacan cupos para procedimientos en optometría, cirugía de tórax y cardiovascular, neurocirugía, cirugía general y ortopedia y traumatología. Para el 25 de noviembre habrá citas para procedimiento de fondo de ojos y otros procedimientos oftalmológicos.