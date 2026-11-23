Imposible para cualquier ciudadano ser mezquino y no reconocer que en menos de tres meses, se ha logrado poner tras las rejas a dos de los delincuentes más buscados del país, como son los cabecillas de las dos bandas más salvajes que por décadas han manejado la extorsión y el sicariato nada menos que en Trujillo, ciudad que desde hace muchos años se ha convertido en la capital de la criminalidad ante los ojos de sucesivos gobiernos, ministros del Interior, congresos y jefes policiales.

Me refiero en primer lugar a Jhonsson Cruz Torres (a) “Jhonsson Pulpo”, arrestado el 1 de setiembre último en La Paz, Bolivia, producto de un trabajo coordinado entre las autoridades peruanas y del vecino país, con el apoyo de los Estados Unidos, esto a pocas horas del horrendo crimen cometido en la avenida Húsares de Junín, en Trujillo, en que cuatro personas fueron asesinadas mientras otra fue secuestrada. Más tarde se supo que esta acción fue supervisada por el cabecilla, incluso a través de drones.

El jueves último, el 19 de noviembre, cayó en Ecuador otro indeseable de alto vuelo, también a cargo de extorsiones, secuestros y crímenes. Incluso al momento de su arresto en un exclusivo balneario ya tenía vigente una condena de cadena perpetua. Este nauseabundo sujeto se llama Jolín Bazán Valderrama (a) “Jolín”, capo de la banda conocida como “La Nueva Jauría”, otra de las más brutales que ha venido operando en la capital liberteña. Era rival de “Los Pulpos”, y las diferencias las “arreglaban” con sicarios y bala.

En menos de tres meses, han caído los cabecillas de las dos organizaciones criminales más sanguinarias de Trujillo, que por años han sido buscados por las autoridades. Incluso se ofrecía cuantiosas recompensas por estos sujetos que lo más probable es que acaben sus días en la Base Naval del Callao, pues son sumamente peligrosos y bastaría que tengan acceso a internet o un teléfono celular en cualquier penal, para que ordenen todo tipo de delitos como lo ha venido haciendo desde que estaban escondidos.

Necesitamos más golpes policiales de este tipo para comenzar a sentir que la criminalidad retrocede luego de dos décadas de inacción, pues los delincuente, tanto en libertad como en las cárceles, han venido operando con total impunidad. Un punto a trabajar aún es el del transporte público, que sigue a merced de extorsionadores y sicarios que disparan a choferes y pasajeros. Estos salvajes que atacan todos los días, también tienen que ser sacados de circulación.