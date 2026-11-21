Más de 92 mil usuarios sufrieron cortes de electricidad tras el sismo de magnitud 6.7 que se registró la noche del viernes 20 de noviembre, con epicentro a 30 kilómetros al noroeste de Junín. De ese total, al mediodía de este sábado, 1 604 usuarios aún no tenían servicio.

Según el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), las interrupciones perjudicaron de forma acumulada a 92 906 usuarios de la Selva Central, Pasco, Valle del Mantaro y Tingo María.

Además, la mayor afectación se concentra en Paucartambo, Yaupi y zonas aledañas, donde 1 416 usuarios esperan la reposición. También se registraron cortes en Ciudad Constitución (135 usuarios), Santa Rosa de Pangoa y Chalhuamayo (46), así como en Río Negro, Satipo (7).

SEGUIMIENTO PERMANENTE

Frente a ello, las oficinas regionales de Osinergmin en Junín, Pasco, Huánuco y Huancavelica dan seguimiento permanente a los trabajos, en coordinación con las empresas. Entre las labores figuran la reparación de caídas de postes y conductores, así como intervenciones en subestaciones y líneas de distribución.

Asimismo, la institución recomendó a la población no acercarse ni manipular cables caídos, postes dañados o instalaciones eléctricas afectadas, por el riesgo de accidentes, y avisar de inmediato a la empresa distribuidora.