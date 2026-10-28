El Poder Judicial (PJ) retomará el 9 de noviembre el control de acusación por el denominado Caso Árbitros de Odebrecht, proceso judicial en el que están implicados Humberto Abanto, Fernando Cantuarias, Luis Fernando Pebe, entre otros.

En sesiones anteriores, el juez Jorge Chávez Tamariz evaluó el pedido para archivar la acusación de lavado de activos en contra de algunos acusados. Sin embargo, la sesión del próximo mes es el inicio del control de requerimiento acusatorio de parte de la Fiscalía, es decir, el paso previo antes de pasar a juicio oral.

La audiencia de control de acusación se realizará de manera virtual. (Imagen: Documento de diario Correo)

EL CASO

La tesis fiscal sostiene que existe una organización criminal dedicada a cometer graves actos de corrupción en arbitrajes de obras públicas, hechos que fueron cometidos entre los años 2011 hasta el 2015.

La presunta red habría actuado en 17 procesos arbitrales para direccionar arbitrajes para favorecer a la empresa Odebrecht y otros, esto a cambio de pagos ilícitos.

Según la acusación, los hechos ilícitos se circunscriben a cinco obras públicas: Interoceánica Sur (IIRSA Sur) tramos 2 y 3, Interoceánica Norte (IIRSA Norte), carretera Empalme PE-5N Cuñumbuque-Zapatero-San José de Sisa, y carretera Callejón de Huaylas-Chacas-San Luis.

La Fiscalía acusa al menos a 25 personas por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, cohecho pasivo específico, lavado de activos, colusión agravada,cohecho activo específico y corrupción pasiva de auxiliares jurisdiccionales.

Las penas van desde los nueve hasta los 25 años y cuatro meses de cárcel.

Estos son los acusados y los delitos que se le imputan. (Documento de diario Correo)

CAMBIOS

La acusación fiscal estaba originalmente a cargo de Diana Liz Canchihuamán Castañeda, fiscal provincial de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Sin embargo, hace poco el caso pasó a manos del fiscal provincial Guido Vera Vera y de Paul Vicente Quincho, fiscal adjunto provincial.

Fuentes judiciales sostienen que los cambios sobre la conformación de fiscales ocurridos durante el año, han tenido un impacto.

“No solo fueron excluidos Rafael Vela y José Domingo Pérez, sino también muchos fiscales que tenían casos de Lava Jato”, indicó.

Desde su punto de vista, el cambio de fiscal en el caso Árbitros de Odebrecht tiene un impacto negativo, porque se trata de un caso complejo, con varios imputados, un gran volumen de información, acumulación de una investigación de nueve a 10 años.

“Los nuevos fiscales no tienen esa experiencia en casos extremadamente complejos, no tienen dominio del caso. No se ha visto en acción al nuevo fiscal, no se sabe si está preparado”, sostuvo.

Al respecto, hay ejemplos que evidencian lo antes señalado.

Sobre el Caso Gasoducto Sur, un fiscal superior que se incorporó recientemente al caso, cuestionó la acusación en una audiencia pública.

Por otro lado, está la apelación de la sentencia contra el expresidente Martín Vizcarra, audiencias en las que una intervención fiscal no duró más de dos minutos.

“Esto revela la falta de dominio y de información del caso. Es una ventaja para la parte acusada”, indicó la fuente.

Por ahora, los ojos están sobre la audiencia que se realizará el lunes 9 de noviembre entre las 9:00 a.m. y 5:00 p.m. mediante la plataforma Google Meet, espacio en el que participará un representante de la Fiscalía, de la Procuraduría y los abogados de los acusados.