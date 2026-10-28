El Pleno del Senado aprobó este miércoles 28 de octubre el reglamento especial para la selección y elección de magistrados del Tribunal Constitucional (TC). La norma establece las reglas del concurso público de méritos para evaluar a los postulantes y el procedimiento para elegir a los nuevos magistrados.

El presidente de la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores, Carlos Mesía Ramírez, de Fuerza Popular, explicó que el reglamento diferencia la evaluación técnica de los candidatos, a cargo de la comisión especial, de la elección final, que corresponde al Pleno del Senado y requiere el voto favorable de dos tercios de sus integrantes.

Así, el Pleno del Senado aprobó, con 40 votos a favor, 13 en contra y cuatro abstenciones, el texto sustitutorio del dictamen recaído en las proposiciones de Resolución Legislativa del Senado 00011-2026-2031-S y 00016-2026-2031-S que aprueban el Reglamento Especial de Elección de los Magistrados del Tribunal Constitucional.

Evaluación

La evaluación tendrá un máximo de 100 puntos: 70 por la calificación curricular y 30 por la entrevista personal, que será pública y presencial . Para integrar la lista de candidatos aptos, los postulantes deberán obtener al menos 50 puntos en la evaluación curricular y 10 en la entrevista.

El procedimiento también contempla la presentación de tachas ciudadanas y la calificación individual y pública de los aspirantes.

Durante el debate, senadores de Juntos por el Perú y Ahora Nación plantearon elevar la ponderación curricular a 85 puntos y reducir la entrevista a 15, con el argumento de priorizar los méritos académicos y profesionales . También propusieron reforzar la evaluación de la integridad de los postulantes y ampliar la participación de los colegios profesionales.

Desde el Partido del Buen Gobierno, Patricia Iturregui cuestionó que la elección se concentre en un órgano político y pidió impulsar una reforma constitucional que fortalezca la independencia del TC .

En tanto, legisladores de Fuerza Popular y otras bancadas defendieron el dictamen y destacaron la incorporación de mecanismos de transparencia, meritocracia y participación ciudadana.

Durante la discusión también surgieron dudas sobre el alcance de las disposiciones que permiten presentar candidaturas individuales o mediante colegios profesionales.

Se informó que el reglamento busca establecer criterios objetivos e imparciales, garantizar la igualdad de oportunidades y asegurar el cumplimiento de los requisitos constitucionales para la elección de los magistrados.

#PlenoDelSenado aprobó el texto sustitutorio de los proyectos de resolución legislativa 11 y 16, que propone aprobar el Reglamento Especial de Elección de los Magistrados del Tribunal Constitucional. https://t.co/bS4cJ2VmPy — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) October 28, 2026

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