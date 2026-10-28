La temperatura en Lima y otras regiones de la costa continuará en aumento hasta el 31 de octubre, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), que advirtió sobre el incremento del calor durante las horas de la mañana y la tarde.

En la capital, el intenso sol se percibe este miércoles 28 de octubre durante la cuarta procesión del Señor de los Milagros, que recorre las calles del Centro Histórico de Lima y el distrito de Breña.

A las 11:00 a. m., la estación meteorológica de Jesús María registró 27,2 °C, en una jornada marcada por la sensación de calor y la exposición directa al sol.

El Senamhi estimó que se espera cielo cubierto durante las primeras horas de la mañana, con variación a cielo parcialmente nublado y nubes dispersas hacia el mediodía. Estas condiciones, consideradas inusuales para la época, estarían asociadas a la presencia del fenómeno El Niño Costero.

🙏 #Infórmate #Minam #Senamhi Este miércoles 28 de octubre continúa la procesión del Señor de los Milagros. 💜 Consulta antes el pronóstico del tiempo del Senamhi para que puedas prepararte adecuadamente y vivir esta jornada de fe y devoción. 🌦 https://t.co/Q2ja672qhh https://t.co/REOWOXeUUd — Senamhi (@Senamhiperu) October 28, 2026

El aviso meteorológico señala que hasta el 31 de octubre, las temperaturas máximas podrían alcanzar entre 27 °C y 34 °C en Lima y Áncash , mientras que en sectores de Piura y Tumbes llegarían hasta los 38 °C. La escasa nubosidad favorecerá el incremento de la radiación ultravioleta (UV), y también se prevén ráfagas de viento cercanas a los 45 km/h, principalmente por las tardes. En la costa norte no se descartan lluvias dispersas.

Estas condiciones son inusuales para la época y están asociadas a la presencia del Niño Costero. #CuidaTuPiel Utiliza gorros de ala ancha, sombrillas, lentes de sol, prendas de manga larga y protectores solares. https://t.co/93DDR9hEJ8 — Senamhi (@Senamhiperu) October 28, 2026

Esta semana

El calor también se hizo sentir el último martes 27 de octubre, cuando algunas estaciones meteorológicas de Lima registraron temperaturas de hasta 30 °C. En Jesús María se reportaron 29,4 °C, mientras que en el aeropuerto Jorge Chávez, en el Callao, se alcanzaron los 28,3 °C.

Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan utilizar sombreros de ala ancha, sombrillas, lentes de sol, prendas de manga larga y protector solar , además de beber agua con frecuencia para evitar la deshidratación, especialmente durante actividades al aire libre como la procesión del Señor de los Milagros.

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