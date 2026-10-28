La temperatura en Lima y otras regiones de la costa continuará en aumento hasta el 31 de octubre, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), que advirtió sobre el incremento del calor durante las horas de la mañana y la tarde.
En la capital, el intenso sol se percibe este miércoles 28 de octubre durante la cuarta procesión del Señor de los Milagros, que recorre las calles del Centro Histórico de Lima y el distrito de Breña.
A las 11:00 a. m., la estación meteorológica de Jesús María registró 27,2 °C, en una jornada marcada por la sensación de calor y la exposición directa al sol.
El Senamhi estimó que se espera cielo cubierto durante las primeras horas de la mañana, con variación a cielo parcialmente nublado y nubes dispersas hacia el mediodía. Estas condiciones, consideradas inusuales para la época, estarían asociadas a la presencia del fenómeno El Niño Costero.
El aviso meteorológico señala que hasta el 31 de octubre, las temperaturas máximas podrían alcanzar entre 27 °C y 34 °C en Lima y Áncash, mientras que en sectores de Piura y Tumbes llegarían hasta los 38 °C. La escasa nubosidad favorecerá el incremento de la radiación ultravioleta (UV), y también se prevén ráfagas de viento cercanas a los 45 km/h, principalmente por las tardes. En la costa norte no se descartan lluvias dispersas.
Esta semana
El calor también se hizo sentir el último martes 27 de octubre, cuando algunas estaciones meteorológicas de Lima registraron temperaturas de hasta 30 °C. En Jesús María se reportaron 29,4 °C, mientras que en el aeropuerto Jorge Chávez, en el Callao, se alcanzaron los 28,3 °C.
Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan utilizar sombreros de ala ancha, sombrillas, lentes de sol, prendas de manga larga y protector solar, además de beber agua con frecuencia para evitar la deshidratación, especialmente durante actividades al aire libre como la procesión del Señor de los Milagros.
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