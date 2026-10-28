Un hombre investigado por sus presuntos vínculos con la organización criminal “Los Injertos del Callao y Ventanilla” fue asesinado a balazos en el distrito limeño de San Martín de Porres (SMP).

La víctima fue identificada como Elvis Rojas Guerrero (26), quien recibió varios disparos efectuados por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta, luego de asistir con su pareja a un reencuentro de promoción el último domingo, en la avenida Prolongación Naranjal.

Rojas Guerrero era investigado por el presunto delito de robo agravado debido a su posible vinculación con el robo de lingotes de oro perpetrado el 14 de enero en San Martín de Porres, bajo la modalidad del falso operativo policial.

Según la Fiscalía, el joven no habría acudido a las citaciones policiales relacionadas con este caso. Además, las autoridades no descartaban su eventual participación en otro asalto de lingotes de oro ocurrido en la Costa Verde en marzo, también atribuido a la organización criminal.

De acuerdo a América Noticias, tras el asesinato, las autoridades iniciaron las investigaciones para identificar a los responsables y determinar el móvil del crimen.

La posible relación entre el homicidio y los casos de robo de oro que involucran a Los Injertos del Callao y Ventanilla será materia de investigación fiscal y policial.

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