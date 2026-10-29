El Banco Mundial (BM) advirtió que los precios de los alimentos subirán un 18% entre 2026 y 2027, en comparación con 2025, debido a los conflictos armados y los efectos del fenómeno de El Niño.

Asimismo, el BM proyectó que los precios de la energía aumentarán un 32% este año, impulsados por la guerra en Oriente Medio.

El organismo también alertó que una eventual reanudación del conflicto entre Israel, Estados Unidos e Irán podría encarecer aún más el petróleo. En ese contexto, los precios de los alimentos podrían subir un 12% adicional respecto a las proyecciones actuales.

Además, la entidad advirtió que estas presiones sobre los precios representan un riesgo para la seguridad alimentaria, especialmente en los países más vulnerables.