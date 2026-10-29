Las madres de la institución educativa N°31543 Túpac Amaru de Azapampa, golpearon a los ingenieros que construyeron las aulas prefabricadas, donde estudian sus hijos y que terminaron inundadas luego de una intensa tormenta con lluvia y granizada en Chilca.

Esto ocurrió ayer, durante la protesta de los padres, que reclamaron por la exposición al peligro al cual son sometidos sus hijos. A las 4.45 de la tarde del martes inició la lluvia y a las 5 de la tarde, los niños y sus maestros estaban en medio del agua turbia, tratando de barrer, lo cual era prácticamente imposible. Pese a que pidieron auxilio de la empresa y de la municipalidad de Chilca, nadie acudió y ayer hasta los golpearon, porque no había solución al problema.

Temor por las lluvias

“Las aulas de toda la escuela se han inundado, se han roto las canaleta y el agua corría a chorros. Como madre no sabía ni que hacer, llegué a la escuela y mi hijo tenía mojado el uniforme hasta las rodillas y ahora está enfermo. Encima la escuela, no tiene agua ni desagüe”, manifestó la madre de familia Kelly Mendoza.

La directora del plantel, Paula Mateo Ortega demandó con urgencia el cambio de las canaletas, el techo que tiene goteras. Además que no hay drenaje de desfogue de aguas pluviales y tampoco tiene agua potable y desagüe pese a que allí estudian más de 800 escolares.

Las aulas prefabricadas se utilizarán durante un año y temen que en los próximos días que continuará lloviendo en Huancayo, la situación se complique mucho más.

Los funcionarios a cargo de la obra respondieron que los sumideros se obstruyeron a causa de la granizada. No obstante, el subdirector del plantel, señaló que con la granizada, el sistema de evacuación de las aulas de contingencia no están instaladas de manera adecuada.

Las canaletas lucían quebradas y hasta tuvieron que romper los tubos para que drene el agua, porque las canaletas estaban colapsadas. También mostró los baños que están sucios por falta de agua y los niños tienen que llevar con baldes para el desfogue el inodoro.

Ante el problema existente, el gerente municipal de la comuna chilquense, Ronald Crisóstomo acudió esto debido a que la comuna chilquense fue la encargada de hacer el expediente de la obra. En el lugar también estuvieron las funcionarias de la Ugel Huancayo, que pidieron a la municipalidad solución inmediata.