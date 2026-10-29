El Ministerio de Salud (Minsa) advirtió que los casos de dengue podrían aumentar durante los próximos meses debido al incremento de las temperaturas, las lluvias y la circulación del serotipo 3 del virus, en un escenario marcado por los posibles efectos del fenómeno El Niño.

En entrevista con Canal N, Alexis Holguín, director adjunto de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, informó que se han reportado más de 83 mil casos en lo que va del año.

El funcionario recordó que en 2023 se superaron los 200.000 casos de dengue y señaló que la circulación de un nuevo serotipo podría incrementar la población susceptible a la infección. Aunque más del 90 % de los pacientes presenta cuadros leves, advirtió que es importante reconocer los signos de alarma, como dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, sangrado, somnolencia y decaimiento marcado, que requieren atención médica inmediata.

Alexis Holguín recomendó mantener una adecuada hidratación, guardar reposo y utilizar paracetamol bajo orientación médica. También pidió evitar la automedicación, los antiinflamatorios y los medicamentos inyectables sin indicación profesional.

Precisó que los antibióticos no sirven para tratar el dengue, debido a que es una enfermedad viral. Durante la entrevista se mencionaron 82 fallecimientos asociados a la enfermedad, entre casos confirmados y otros en investigación.

Vacunación

Respecto a la vacunación, el especialista indicó que el Minsa prioriza a personas de entre 10 y 20 años en distritos seleccionados de regiones como Loreto, Ucayali, San Martín, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Áncash.

En Lima, la estrategia se desarrolla en San Juan de Lurigancho y se inició también en Carabayllo . El esquema contempla dos dosis separadas por tres meses y las autoridades realizan gestiones para recibir un nuevo lote de un millón de dosis.

El representante del Minsa también alertó sobre la leptospirosis, una infección bacteriana que puede propagarse por el contacto con agua o suelos contaminados, especialmente durante las lluvias e inundaciones.

Recomendó evitar las aguas estancadas, utilizar calzado adecuado y acudir a un establecimiento de salud si aparecen fiebre, malestar o dolores musculares después de una exposición de riesgo. La prevención incluye, además, eliminar recipientes con agua acumulada para reducir los criaderos de mosquitos transmisores del dengue.

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