El ministro del Ambiente, Vladimiro Huaroc Portocarrero, solicitó la reprogramación de su presentación ante el Pleno de la Cámara de Diputados, que estaba prevista en la agenda parlamentaria de este jueves 29 de octubre.

La exposición tenía como objetivo informar sobre los avances en el cumplimiento de las metas de adaptación y mitigación frente al cambio climático, así como sobre las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), correspondientes al periodo de enero a diciembre de 2025.

La presentación estaba contemplada en el marco de la Ley Marco sobre Cambio Climático, Ley N.° 30754, y su reglamento.

La solicitud de reprogramación modificó la previsión inicial de su participación en la sesión.

Vladimiro Huaroc envió una carta informando sobre su ausencia en el Pleno y solicitando una reprogramación, documento que fue leído en la sesión.

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