La senadora de Ahora Nación, Mirtha Vásquez, presentó una denuncia constitucional contra Fernando Rospigliosi, senador de Fuerza Popular y expresidente del Congreso, y solicitó su inhabilitación para ejercer cargos públicos durante diez años.

El documento, que consta de 29 páginas, cuestiona sus declaraciones y actuaciones relacionadas con jueces que se habrían negado a aplicar la ley sobre prescripción de delitos de lesa humanidad, aprobada por el Congreso en la legislatura anterior.

Según la denuncia, Rospigliosi habría presionado a magistrados que cuestionaron la aplicación de dicha norma. Vásquez también señala presuntas amenazas públicas contra el sistema judicial y sostiene que los hechos podrían vulnerar el artículo 43 de la Constitución .

El documento cuenta con las adhesiones de Indira Huilca y Jaime Quito y deberá seguir el procedimiento parlamentario correspondiente ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Las imputaciones deberán ser evaluadas por las instancias competentes y no constituyen, por sí mismas, una determinación de responsabilidad.

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