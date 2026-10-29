El pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la República sesionó este jueves 29 de octubre en el Hemiciclo del Palacio Legislativo. La sesión fue presidida por el titular de este órgano parlamentario, Óscar Reto.

Como parte de la agenda, el Pleno iba a recibir al ministro del Ambiente, Vladimiro Huaroc, a fin de que informe sobre los avances en el cumplimiento de las metas de adaptación y mitigación frente al cambio climático, así como sobre las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), compromisos asumidos por el Perú para enfrentar este problema ambiental. No obstante, el ministro del Ambiente solicitó reprogramar su presentación ante el Pleno.

De igual manera, la Cámara de Diputados reprogramó debate de denuncia constitucional en contra del expresidente Pedro Castillo.

Los diputados también abordaron hoy el dictamen sobre la Ley del Trabajo de la Enfermera (o). Se propuso modificar la Ley 27669 para fortalecer el ejercicio de la profesión de enfermería.

Tras un arduo debate, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de las propuestas legislativas 91 y 159, que modifica la Ley 27669, Ley del Trabajo de la Enfermera (o) , a fin de fortalecer el marco de acción de la profesión de enfermería.

#PlenoDeDiputados I Se sustenta la Proposiciones Legislativas 91 y 159, que propone modificar la Ley 27669, Ley del Trabajo de la Enfermera(o), a fin de fortalecer el marco de acción de la profesión de enfermería. 📑https://t.co/sSU4nUAq1W https://t.co/BPap0FEuPp — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) October 29, 2026

Asimismo, los diputados abordaron la Moción de Orden del Día 424, que propone interpelar al ministro de Educación, José Antonio Chang. La iniciativa fue presentada por las bancadas de Ahora Nación, Juntos por el Perú y Partido Cívico Obras.

El pliego interpelatorio comprende 44 preguntas relacionadas con la situación de la educación superior universitaria, las designaciones y los nombramientos en el sector, así como los derechos pensionarios de los maestros. La votación determinará si la moción es admitida y continúa el procedimiento parlamentario para que el titular de Educación responda ante la Cámara de Diputados.

AGENDA DEL 29 DE OCTUBRE:

Moción de interpelación al ministro de Educación, José Antonio Chang Escobedo. Se propone evaluar la admisión de la Moción 424, que contiene 44 preguntas sobre educación superior universitaria, nombramientos y designaciones en el sector, y derechos pensionarios de los maestros.

Dictamen sobre la Ley del Trabajo de la Enfermera(o). Se propone modificar la Ley 27669 para fortalecer el ejercicio de la profesión de enfermería.

Agenda Legislativa 2026-2027 de la Cámara de Diputados.

Mociones para crear comisiones investigadoras y especiales, relacionadas con derechos humanos, protestas sociales, presunta manipulación electoral, contaminación del río Tambo, seguridad ciudadana, cambio climático, Petroperú y los Juegos Panamericanos Lima 2027, entre otros temas.

Debate y votación del informe final de la Denuncia Constitucional 12 (antes 403).

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