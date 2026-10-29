El pleno del Senado aprobó el reglamento especial para la elección de magistrados del Tribunal Constitucional (TC), un procedimiento que se desarrollará en dos fases: una primera etapa de evaluación técnica y meritocrática de los postulantes y una segunda de elección a cargo del pleno de la Cámara Alta, según explicó el presidente de la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado, Carlos Mesía.

La primera fase estará a cargo de la Comisión de Procedimientos Especiales e incluirá una convocatoria pública, la verificación de los requisitos constitucionales y legales, la revisión de impedimentos y criterios de idoneidad, así como la posibilidad de presentar tachas ciudadanas. La evaluación tendrá un máximo de 100 puntos: 70 correspondientes a la revisión curricular y 30 a la entrevista personal.

En la evaluación curricular , los postulantes podrán obtener hasta 30 puntos por formación académica, 30 por experiencia profesional y 10 por investigación jurídica. Para continuar en el proceso deberán alcanzar al menos 50 puntos en esta etapa.

La entrevista personal será pública y presencial, y otorgará un máximo de 30 puntos, con un mínimo de 10 para seguir en carrera.

Para integrar la lista de candidatos aptos, los postulantes deberán acumular al menos 60 puntos sobre 100, además de cumplir con los puntajes mínimos establecidos para cada etapa.

La segunda fase corresponderá exclusivamente al pleno del Senado, que elegirá a los magistrados del TC con una mayoría de dos tercios del número legal de senadores.

Según Carlos Mesía, el procedimiento busca combinar el rigor técnico en la evaluación de los candidatos con la legitimidad democrática de la decisión final, que estará en manos de los integrantes de la Cámara Alta.

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