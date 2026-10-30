La presidenta Keiko Fujimori invitó formalmente a su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, a realizar una visita oficial al Perú.

El anuncio se produjo durante la conferencia de prensa que ambos ofrecieron en la Casa Presidencial de El Salvador, luego de sostener una reunión.

Fujimori también manifestó su interés en concretar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con el país centroamericano. La iniciativa fue mencionada como parte de los objetivos de su gestión para fortalecer los vínculos entre ambas naciones.

Durante la conferencia, la mandataria se refirió además a su recorrido por el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) y destacó la importancia de estudiar experiencias penitenciarias que hayan dado resultados positivos, aunque precisó que deben adaptarse a la realidad y las leyes de cada país.

“Es una construcción emblemática, con el ministro Álvarez y Astudillo estamos recogiendo varias ideas”, indicó.

Asimismo, sostuvo que uno de los aspectos que considera importantes del establecimiento salvadoreño es impedir las comunicaciones telefónicas de los internos para evitar que las cárceles funcionen como centros de operaciones criminales.