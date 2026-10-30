La presidenta Keiko Fujimori y su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele, firmaron un convenio de cooperación y un memorando en materia de seguridad, con el objetivo de reforzar la seguridad nacional y la lucha contra la delincuencia.

El encuentro se realizó en la Casa Presidencial salvadoreña, donde Fujimori fue recibida con honores de Estado en una ceremonia protocolar que contó con la participación de efectivos de la Policía y de las Fuerzas Armadas de ese país.

#NPortada | El Salvador: La presidenta Keiko Fujimori y su homólogo Nayib Bukele sostuvieron una reunión por 20 minutos este jueves. El Perú y El Salvador firmaron un acuerdo bilateral Mantente informado en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I https://t.co/LT1FotfklR — Canal N (@canalN_) October 30, 2026

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