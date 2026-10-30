Las primeras fracturas en la bancada de Ahora Nación son cada vez más evidentes.

Y es que el diputado César Holguín presentó su renuncia irrevocable al cargo de vocero de titular de la bancada.

EN DETALLE

En un documento dirigido a Alfonso López Chau, presidente del partido e integrante del Congreso de Ahora Nación, Holguín comunicó su decisión de renunciar.

“Esta decisión responde a razones estrictamente políticas. Como diputado electo por la región Cusco, conforme al sentir de mi región, mantuve una posición contrataría al otorgamiento de facultades legislativas al Poder Ejecutivo y expresé mi respaldo a la censura del ministro del Interior (César Astudillo)”, se lee en la carta.

Holguín agrega que ambas posiciones que tomó difieren de las decisiones adoptadas por la mayoría de la bancada.D

Además, indicó que tales diferencias son incompatibles con la función de coordinación y representación que exige la vocería.

“Por ello, decido, de manera responsable, dar un paso al costado”, manifestó.

Dice estar confiado en que la bancada pueda profundizar su diálogo con las regiones e incorporar sus perspectivas a la hora de decidir.

“Agradezco profundamente la confianza depositada durante el tiempo que asumí esta responsabilidad”, concluye la misiva.

Carta enviada por César Holguín a Alfonso López Chau.

DIFERENCIAS

El 6 de octubre, cuando la Cámara de Diputados votó el dictamen que otorgaba facultades al Ejecutivo, Holguín e Indira Huilca, fueron los únicos integrantes de Ahora Nación que votaron en contra.

Los otros siete que asistieron, votaron a favor del texto, a pesar de los cambios.

Por ahora, Huilca se mantiene como vocera, pues si bien puso su cargo a disposición, el pedido no habría sido aceptado por Alfonso López Chau.