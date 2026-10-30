El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, expresó su disposición a compartir con el Gobierno peruano las estrategias que su país aplica para combatir la delincuencia organizada.

Durante su encuentro con Keiko Fujimori en la Casa Presidencial de San Salvador, ofreció a la delegación nacional acceso a información sobre las operaciones de seguridad y el sistema penitenciario.

Bukele sostuvo que, aunque Perú y El Salvador tienen diferencias constitucionales, legales e históricas, existen mecanismos para enfrentar el crimen organizado que pueden aplicarse en distintos países.

En ese sentido, señaló que las autoridades peruanas podrán evaluar qué medidas se ajustan a su realidad y cuáles no.

Durante la reunión, el mandatario salvadoreño destacó los cambios registrados en los indicadores de seguridad de su país. Afirmó que El Salvador pasó de tener elevadas tasas de homicidios a ubicarse entre las naciones con menores niveles de criminalidad en el hemisferio.

Asimismo, indicó que la reducción de los delitos también comprende los robos, las extorsiones y los asaltos, que, según señaló, alcanzaron mínimos históricos en la región.