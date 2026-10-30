La presidenta Keiko Fujimori se reunió ayer con su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele, tras visitar el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en su primer día en el país vecino. La reunión protocolar, que incluyó declaraciones públicas de los mandatarios, se llevó a cabo en la Casa Presidencial, situada en el Barrio San Benito en San Salvador.

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El encuentro entre ambos dignatarios ocurrió al promediar las 7:00 p.m. Fujimori fue recibida con honores en la sede del Ejecutivo salvadoreño. Los ministros peruanos César Astudillo (Interior), Ernesto Álvarez Miranda (Justicia) y Carlos Espá (Cancillería) ya la esperaban allí.

El protocolo incluyó un fuerte resguardo policial y la entonación del himno nacional de cada país. Posterior a ello, los jefes de Estado ingresaron al recinto. Casi una hora después, se inició la conferencia de prensa.

El primero en tomar la palabra fue Bukele, quien destacó que su país pasó “de ser el país más peligroso del mundo a convertirse en el país más seguro del continente”.

“Somos países distintos, con problemas, Constituciones y leyes distintas; también por sus historias y por cómo se conformó la delincuencia. Salvadas esas diferencias, que son muchas, hay cosas que son universalmente aplicables. Ahí, nosotros les abrimos no solo las puertas de nuestro sistema penitenciario, sino todas nuestras estrategias”, indicó. “Estamos dispuestos a ayudar al Perú”, señaló.

Por su parte, Fujimori afirmó que “lo primero que hay que cambiar es esta visión errada de que hay garantizar la defensa legal de los delincuentes; a las víctimas las dejan abandonadas”. En esa línea, indicó que “el abogado tiene que ser priorizado para la víctima”.

“Dentro de las facultades que nos han otorgado, nos dieron solo 27 de 66, en el Congreso solo tenemos el 30% de representantes –tenemos una sana envidia de lo que ocurre aquí–, se va a permitir declarar a las organizaciones criminales como terroristas. Esto va a significar un cambio”, acotó.

“Las experiencias exitosas hay que analizarlas y hay que adaptarlas (...) El Cecot es impresionante, es el emblema de la paz y el orden”, aseguró.

Y añadió: El Perú y El Salvador son países distintos, pero en cuanto a lucha contra la inseguridad, sí hay cosas que podemos replicar.

En el CECOT

Más temprano, Fujimori visitó el CECOT junto a los ministros antes citados en medio de un amplio despliegue policial. El Gobierno salvadoreño documentó su visita al centro penitentario ubicado en Tecoluca, San Vicente del Sur, y su recibimiento por altos funcionarios salvadoreños.

La comitiva local estuvo integrada por el ministro de Defensa, René Merino, y su par en la cartera de Seguridad, Gustavo Villatoro, así como por el director de la institución, Belarmino García. Antes del recorrido, hubo una breve reunión y una eventual conferencia.

“En el país necesitamos la construcción de cárceles, terminar seis que están en proceso. Creo que este recorrido (en el CECOT) nos va a inspirar mucho para poder replicar estas cárceles; con estas iniciativas, como el Plan Cero Ocio que nosotros en la campaña presidencial veníamos hablando. Queremos verlo en el sitio y, por supuesto, el ministro de Justicia podrá implementar esto ya en el Perú”, puntualizó Keiko.

Minutos después, inició el recorrido liderado por Villatoro. La dignataria visitó el área de control y conoció los filtros de seguridad de la prisión, así como la sala de armería. Al finalizar, se le entregó un documento técnico sobre el “Plan Bukele”.