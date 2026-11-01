El Seguro Social de Salud (EsSalud) desplegará dos ambulancias, puestos médicos y personal especializado durante el último recorrido procesional del Señor de los Milagros, previsto para este domingo 1 de noviembre en el Centro Histórico de Lima.

El objetivo es atender posibles emergencias y brindar asistencia a los miles de fieles que acompañarán al Cristo Moreno.

Como parte del operativo, se instalarán dos Puestos Médicos Satélite en los jirones Cañete e Ica , donde médicos y enfermeras atenderán a los devotos. Además, se dispondrá de dos ambulancias del Servicio de Transporte Asistido de Emergencia (STAE) para responder ante situaciones de urgencia y trasladar pacientes a establecimientos de salud.

El subgerente del STAE de EsSalud, Carlos Malpica, señaló que entre las principales emergencias que podrían registrarse figuran descompensaciones, golpes, luxaciones leves y cuadros de ansiedad, debido a las largas caminatas y la concentración de personas.

La institución informó que brindó 380 atenciones médicas durante los tres primeros recorridos procesionales. Ante la última jornada, recomendó a los asistentes mantenerse hidratados, usar ropa cómoda, ubicar los puestos de atención y evitar que niños pequeños y adultos mayores permanezcan en zonas de gran aglomeración.

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