El Seguro Social de Salud (EsSalud) desplegará dos ambulancias, puestos médicos y personal especializado durante el último recorrido procesional del Señor de los Milagros, previsto para este domingo 1 de noviembre en el Centro Histórico de Lima.
El objetivo es atender posibles emergencias y brindar asistencia a los miles de fieles que acompañarán al Cristo Moreno.
Como parte del operativo, se instalarán dos Puestos Médicos Satélite en los jirones Cañete e Ica, donde médicos y enfermeras atenderán a los devotos. Además, se dispondrá de dos ambulancias del Servicio de Transporte Asistido de Emergencia (STAE) para responder ante situaciones de urgencia y trasladar pacientes a establecimientos de salud.
El subgerente del STAE de EsSalud, Carlos Malpica, señaló que entre las principales emergencias que podrían registrarse figuran descompensaciones, golpes, luxaciones leves y cuadros de ansiedad, debido a las largas caminatas y la concentración de personas.
La institución informó que brindó 380 atenciones médicas durante los tres primeros recorridos procesionales. Ante la última jornada, recomendó a los asistentes mantenerse hidratados, usar ropa cómoda, ubicar los puestos de atención y evitar que niños pequeños y adultos mayores permanezcan en zonas de gran aglomeración.
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