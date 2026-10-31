El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta roja por el incremento de las temperaturas diurnas en Lima y otras 16 regiones del país , donde se esperan condiciones de calor de moderada a extrema intensidad en la costa y de moderada a fuerte intensidad en la sierra.

La advertencia estará vigente del 1 al 4 de noviembre.

Según el organismo, se prevé escasa nubosidad durante el mediodía, lo que favorecerá el aumento de los niveles de radiación ultravioleta (UV).

Asimismo, se esperan ráfagas de viento cercanas a los 45 km/h, principalmente por las tardes, y no se descartan lluvias dispersas en la costa norte.

La alerta comprende Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Tacna y Tumbes.

Respecto a las temperaturas, el Senamhi pronostica valores máximos de entre 24 °C y 38 °C en la costa norte; de 24 °C a 32 °C en la costa central, incluida Lima; y de 24 °C a 30 °C en la costa sur durante los cuatro días de vigencia de la alerta.

Estas condiciones climáticas están relacionadas con la presencia del fenómeno El Niño en el litoral peruano. De acuerdo con el último reporte del Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno (ENFEN), este evento podría prolongarse hasta fines del otoño de 2027 y alcanzar una magnitud extraordinaria hasta febrero próximo.

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