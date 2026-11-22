Ante la creciente demanda de atención de emergencias por incendios, los integrantes de la Compañía de Bomberos Voluntarios Nuestra Señora de las Mercedes N.° 37 de Pisco vienen reforzando sus capacidades mediante jornadas de entrenamiento, con el objetivo de responder de manera rápida, eficiente y segura ante situaciones que ponen en riesgo la vida y los bienes de la población.

Preparación ante emergencias

Durante estas prácticas, los voluntarios realizan ejercicios orientados al adecuado manejo de mangueras, técnicas de control, extinción y sofocación del fuego, así como procedimientos que les permitan actuar de manera organizada frente a una emergencia. La preparación constante resulta fundamental para fortalecer sus habilidades y afrontar escenarios reales en los que cada segundo puede marcar la diferencia.

Asimismo, los bomberos con mayor experiencia en la institución vienen transmitiendo sus conocimientos a los voluntarios más jóvenes, reforzando el aprendizaje, la disciplina y el trabajo en equipo entre las nuevas generaciones.

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