En medio de una jornada marcada por varios incendios registrados en distintos sectores de la provincia de Pisco durante el últimos días, los integrantes de la Compañía de Bomberos Nuestra Señora de las Mercedes N.° 37 de Pisco alzaron su voz para exponer las dificultades que enfrentan al momento de atender emergencias.

Los hombres y mujeres de rojo, que arriesgan su integridad para proteger vidas y bienes, solicitaron mayor comprensión de la ciudadanía y respaldo efectivo de las autoridades ante las limitaciones que afrontan diariamente.

Apoyo a los hombres de rojo

Durante una conferencia de prensa, el capitán CBP Henry Hernández Bassa, acompañado del jefe departamental Hugo Abregú, explicó que el personal realiza grandes esfuerzos para acudir oportunamente a los llamados de emergencia, pese a las deficiencias en equipamiento y las dificultades para conseguir agua en los lugares afectados. La preocupación de los bomberos se acentúa ante las críticas que reciben en las redes sociales, donde algunas personas cuestionan su labor sin conocer las condiciones en las que deben trabajar.

Entre las principales carencias figura la falta de sistemas adecuados de respiración autónoma para ingresar a ambientes cerrados con humo y altas temperaturas, así como el desgaste de las mangueras y otros equipos indispensables para combatir el fuego.

A ello se suma la necesidad urgente de renovar y modernizar la flota de vehículos, herramientas fundamentales para responder con mayor rapidez y seguridad ante los siniestros que se registran en la provincia.

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