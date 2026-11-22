La Asociación Nacional de Escritores y Artistas (ANEA) Región Ica celebró su décimo aniversario institucional con una concurrida jornada artística y cultural realizada en las instalaciones del Club Centro Social de Ica, congregando a cerca de 200 asistentes, entre artistas, escritores, autoridades, docentes, estudiantes y público en general, en una ceremonia que destacó el aporte de la institución al desarrollo cultural de la región.

Poesía y música

Uno de los momentos centrales de la celebración fue la inauguración de la exposición colectiva “Entre el Valle y el Desierto”, que reúne diversas expresiones de las artes plásticas y permanecerá abierta al público hasta el 12 de diciembre de 2026. La programación incluyó poesía, música, canto y marinera, con la participación de Jahana Garamendi, Jimmy Díaz Vásquez, el coro femenino Voces Musicales ICA FEM, el niño Elías Arróspedi, conocido como “El Sol de Ica”, y los hermanos Pérez Huanrancca, entre otros artistas.

Durante la ceremonia, el vicepresidente de la institución, Martín Casavilca Cabana, destacó la labor del presidente Wilfredo Muñoz Pisconte, a quien reconoció como “El Peregrino de la Cultura Iqueña”, por su permanente esfuerzo en recorrer los pueblos y distritos de la región promoviendo el encuentro de artistas e intelectuales. Asimismo, la jornada contó con la participación del maestro Jesús Campos Mayaute, director de la Orquesta Sinfónica de Ica, y del decimista Saúl Achante Baylon, quienes aportaron al desarrollo de la programación cultural.

Al cierre, Wilfredo Muñoz Pisconte señaló que continuar fortaleciendo la presencia institucional en los distintos distritos, promoviendo alianzas estratégicas y espacios para el arte, la literatura y la identidad regional. Con diez años de trayectoria, la asociación proyecta nuevos desafíos para seguir articulando a escritores, pintores, escultores, ceramistas, poetas, investigadores e intelectuales de las cinco provincias de Ica.

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