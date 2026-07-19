El Club Centro Social de Ica, fundado el 28 de julio de 1906, celebra su 120° aniversario. Su sede principal está ubicada en en la calle Bolívar Nº 166 de la Plaza de Armas de Ica y cuenta con una sede campestre camino a la Huacachina. El club celebra este hito con un programa especial que incluye actividades culturales y recreativas. El viernes 17 de julio, inauguró una exposición pictórica de la mano de la Asociación de Artistas Plásticos de Ica – Prisma, donde se viene dando a conocer las pinturas de diversos artistas iqueños.

Artistas iqueños

Prisma es un colectivo que durante más de 17 años ha llevado el nombre de Ica más allá de las fronteras, exponiendo con éxito en Cusco, Arequipa, Lima y en prácticamente todas las provincias de la región Ica. Está conformada por artistas de reconocido prestigio, cuyo talento ha trascendido lo local para posicionarse a nivel internacional. Entre ellos están Enid Aréstegui Mattuti, Gilmer Kong Bendezú, Carlos Espino Valle, Chelin Cabrera Bielich, Alfredo Uchuya Vizarreta, Antonio Arnao Osorio, Luis Huamán Andía y Alejandro Garrido López.

La muestra se expone como parte de las actividades de los 120 años del Club Centro Social de Ica y estará abierto al público general de manera gratuita en los salones del 3er piso de 10:00 a. m. a 6:00 p. m. hasta el 25 de julio.

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