El arte vuelve a poner en valor la historia y las raíces de la tierra pisqueña. Con gran éxito se inauguró la exposición pictórica “Pisco: Cultura, Identidad y Memoria”, una destacada muestra artística que refleja el alma, la identidad y la riqueza cultural del pueblo.

Por las tradiciones

La exposición reúne el talento de los artistas de la Asociación Cultural Paraaqqos, quienes a través de sus obras plasman escenas, tradiciones y elementos representativos de la historia pisqueña, invitando al público a reencontrarse con su memoria cultural.

Esta importante iniciativa es impulsada por la Dirección de Responsabilidad Social Universitaria, Proyección Social y Extensión Cultural de la Unica, reafirmando su compromiso con la promoción del arte, la cultura y la preservación de las tradiciones.

La exposición puede ser visitada de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 3:00 p. m., en la calle Bolívar 232 (Local central), en la provincia de Ica.

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