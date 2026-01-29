Este sábado 31 de enero, desde las 8:00 de la mañana, Ica vivirá una jornada artística abierta a toda la comunidad con la realización del Concurso de Murales de Arte Urbano ICATEC, que se desarrollará en los exteriores de la sede central del Gobierno Regional de Ica, a lo largo de la avenida Túpac Amaru.

Talento y arte

La actividad forma parte del proyecto de transformación digital ICATEC y convoca a artistas urbanos, estudiantes, egresados de escuelas de arte, colectivos culturales y aficionados con talento emergente, quienes plasmarán su creatividad en murales que representen el impacto de la tecnología y la digitalización en la región.

Para esta edición, la organización anunció a los 15 artistas finalistas, cuyas propuestas fueron seleccionadas tras un proceso de evaluación que consideró la creatividad, el mensaje y la conexión con la identidad regional y los objetivos del proyecto ICATEC.

Los artistas seleccionados son: Edilberto Aquije Injante, José Flores Contreras, Beatriz Muños Munaya, James Yaya Miranda, Marisol Espinoza Muñoz, Raúl Huamani Loayza, Carlos Zegarra Guerra, Melany Zegarra Calderón, Miriam Jiménez Lovera, Rocío Urrutia Herrera, Alessandra Rodríguez Rojas, Luis Huamán Andia, Fiorella Viale Ferrer, Edgar Chumbe Poves y Mariana de los Ángeles Calle Ayala.

Durante la jornada, los finalistas competirán por obtener uno de los tres primeros lugares. El primer puesto recibirá una constancia física, un premio de S/ 1,500 y un kit de merchandising utilitario. El segundo lugar será premiado con S/ 1,000, mientras que el tercer puesto recibirá S/ 500, además de sus respectivas constancias y kits.

Además del concurso, el evento incluirá talleres totalmente gratuitos de dibujo y pintura en mesa, así como de stencil con aerosol, dirigidos a niños, jóvenes y adultos. Paralelamente, artistas nacionales e internacionales realizarán muralización en vivo, convirtiendo el espacio público en una galería abierta.

Desde la organización destacaron que el objetivo es acercar el arte a la ciudadanía y promover la participación cultural. Con este concurso, el arte urbano toma las calles de Ica, en un evento que busca integrar creatividad, tecnología y comunidad, reafirmando el poder del arte como herramienta de transformación social.

VIDEO RECOMENDADO