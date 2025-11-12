El proceso de modernización digital del Gobierno Regional de Ica avanza con la puesta en marcha de la planta de digitalización de ICATEC, ubicada en El Guayabo. El proyecto busca eliminar el uso del papel en la administración pública y permitir que los ciudadanos accedan a sus documentos de manera virtual.

Digitalización masiva

Durante una visita de supervisión, el gobernador regional de Ica, Dr. Jorge Hurtado, recorrió las instalaciones junto al gerente regional Abel Osorio, encargado de la ejecución técnica y administrativa de la iniciativa. Según informaron, más de 300 trabajadores locales han sido contratados para operar los equipos y procesar alrededor de 130 millones de documentos pertenecientes a distintas dependencias regionales, entre ellas Educación y Transporte.

La digitalización masiva del archivo regional permitirá optimizar procesos, reducir tiempos de atención y facilitar el acceso remoto a la documentación oficial. Además, se espera que el proyecto genere empleo formal por al menos un año y siente las bases para una gestión pública más eficiente y transparente.

De acuerdo con las autoridades, la infraestructura tecnológica implementada en ICATEC coloca a Ica entre las primeras regiones del país en avanzar hacia un modelo de “gobierno sin papel”, donde los trámites y servicios puedan realizarse completamente en línea.

Por otro lado, la planta de ICATEC se perfila como un polo de innovación tecnológica para la región. Su funcionamiento no solo impulsa la economía local mediante la contratación de personal, sino que también promueve una cultura administrativa basada en la eficiencia y la sostenibilidad.

