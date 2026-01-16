El proyecto de transformación digital de la región Ica —ICATEC— convoca a artistas urbanos, estudiantes, colectivos, egresados de escuelas de arte y aficionados con talento emergente a participar en el Concurso de Murales de Arte Urbano ICATEC, a realizarse el sábado 31 de enero de 2026 a partir de las 8 de la mañana en las inmediaciones de la sede Central del Gobierno Regional de Ica (Gore Ica).

Identidad cultural

Las inscripciones están abiertas hasta hoy viernes 16 de enero a través del siguiente enlace donde también podrán encontrar las bases del Concurso: https://forms.gle/fmjxkQuDr3QcM92R7

Este concurso busca visibilizar, desde el arte urbano, los beneficios concretos de la transformación digital en la vida diaria de las personas. ICATEC es un proyecto del Gore Ica ejecutado por el Consorcio Transformación Digital, con impacto directo en cerca de un millón de ciudadanos en las cinco provincias de la región.

“ICATEC es más que tecnología. Es un nuevo modelo de gestión pública centrado en las personas, que valora su tiempo, protege su información y acerca servicios como salud, educación, transporte y licencias desde lo digital. Este concurso de murales es una invitación a que la ciudadanía se exprese y apropie de este cambio desde su identidad cultural”, detalló Gonzalo Tassano, representante del Consorcio Transformación Digital.

La actividad cuenta con la colaboración e impulso de la Asociación Cultural Coloriza, registrada en el RENTOCA del Ministerio de Cultura y presidida por el artista urbano Heison Espinoza.

Mecánica del concurso

Los participantes que envíen su formulario digital completo ingresarán a una etapa de evaluación, en la que se seleccionará a los 15 artistas con mejor calificación.

En la etapa final, estos 15 artistas competirán por obtener uno de los tres primeros puestos, que serán premiados de la siguiente manera:

Primer puesto

Constancia física de primer lugar

Premio de S/1,500.00

Kit de merchandising utilitario

Segundo puesto

Constancia física de segundo lugar

Premio de S/1,000.00

Kit de merchandising utilitario

Tercer puesto

Constancia física de tercer lugar

Premio de S/500.00

Kit de merchandising utilitario

Con este concurso, el arte y su poder transformador toman las calles de Ica, en un evento abierto a toda la comunidad. Además, se ofrecerán talleres gratuitos de pintura y stencil para niños y adultos, junto a la pintura en vivo de artistas de renombre, que intervendrán murales representando el impacto de la transformación digital de la región.

¿Qué es ICATEC?

El proyecto ICATEC o de “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Información en el Centro de Transformación Digital y Procesamiento de Datos de la Sede Central del Gobierno Regional de Ica” es un megaproyecto de transformación digital que moderniza servicios clave como:

Salud: más de 140 centros conectados a la plataforma Salud Responde.

Educación: ratificación de matrícula escolar en línea y legajos digitales para docentes.

Transporte: digitalización de procesos para el trámite de licencias de conducir, con mayor trazabilidad y agendamiento de exámenes en línea.

Archivo digital: más de 27 millones de imágenes digitalizadas para una mayor disponibilidad y seguridad del archivo regional.

Ciberseguridad: Centro de Seguridad con estándares internacionales para proteger los datos públicos.

Mesa de Ayuda técnica: disponible 24/7 para atender incidencias de los servicios públicos digitales.

Todo ello será gestionado desde el nuevo Centro de Transformación Digital y Procesamiento de Datos (CPD) que se construirá en Ica: un edificio ecoeficiente de más de 2,500 m² que operará con energía solar.

