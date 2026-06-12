Aquí detallamos los precios que figuran en la plataforma Facilito de Osinergmin para hoy lunes 12 de junio en algunos grifos de Arequipa. Estos son los pecios de la gasolina, petróleo, el GLP y el balón de gas en Arequipa.

¿Cuánto está la gasolina Regular hoy 12 de junio en Arequipa?

El precio de la gasolina Regular en el grifo Petrolcenter en el distrito de Cerro Colorado se vende a 16:80 soles el galón, en el grifo Herka Soluciones en el Fundo San Francisco en Characato a 14.90 soles, grifo San Francisco en Paucarpata a 17.85 soles, Grifo Las Torres en Alto Selva Alegre a 17.97 soles, en el grifo Servicentro Ptromil en la Av. Tahuaycani en Sachaca a 17.98 soles.

¿Cuánto está la gasolina Premium hoy 12 de junio en Arequipa?

La gasolina Premium en el grifo Servicentros Miguel Grau en la Av. Miguel Grau en Paucarpata se vende a 18.99 soles, en Herka Soluciones en el Fundo San Francisco Rosado en el distrito Characato a 16.99 soles el galón, en el grifo Petrolcenter en Semi Rural Pachacutec en Cerro Colorado a 18.50 soles, en el grifo Servicentro San Luis en la Variante de Uchumayo en Cerro Colorado a 18.99 soles.

¿Cuál es el precio del petróleo (diésel) hoy en los grifos?

Este 12 de junio, el diésel DB5 S-50 (petróleo) en el grifo Servicentro Transportes y Servicios Esinar en la carretera Yura Km 9 en Cerro Colorado se comercializa a 18.90 soles el galón, en Inversiones JDSF en la Variante de Uchumayo Km 1.5 a 19.19 soles, en la Estación de Servicios Grifo Yura en la carretera Arequipa-Puno en Yura a 19.40 soles, en la gasolinera Villa Hermosa en El Cural en Uchumayo a 19.47 soles.

¿Cuál es el precio del GLP hoy 12 de junio en Arequipa?

El GLP automotor en el grifo J &P en la Av. Vidaurrázaga en José Luis Bustamante y Rivero se expende a 7.80 el galón, en el Grifo Sur Arequipa en la Av. Jesús en el Cercado de Arequipa a 7.35 soles, en el Grupo Gran Poder Primax en la Av. Dolores en José Luis Bustamante y Rivero a 7.39 soles, en el grifo Automotriz Andina en la Av. Sepúlveda en Miraflores a 7.39 soles, en el grifo Coesti en la Variante de Uchumayo en Cerro Colorado a 7.39 soles.

¿Cuánto cuesta el balón de gas hoy 8 de junio?

El balón de gas de 10 kilos de la marca Primax Gas en Servicentro Transportes y Servicos en la Av. Caracas de José Luis Bustamante y Rivero se comercializa a 49 soles, la marca Z Gas en el grifo Bellavista en el distrito de Hunter a 50 soles, la marca Costa Gas en la estación de Servicios Santa Rosa en la Vía de Evitamiento en Cerro Colorado a 50.90 soles, la marca Primax Gas en Grifos AQP S.R.L. en la esquina de la Av. 15 de Agosto con calle N°7 en Alto Selva Alegre a 52 soles.