El Colectivo de Artistas Plásticos Nacionales “Integr-Arte” inició su exposición artística el 27 de marzo y durará hasta el 15 de mayo del presente año, en el Museo Regional de Ica Adolfo Bermúdez Jenkins, donde diversos artistas contemporáneos del Perú presentan sus obras de arte.

Exposición artística

La exposición artística se viene desarrollando en la sala de exposiciones Abraham Valdelomar de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica, de lunes a viernes de 8 a.m. a 4 p.m., donde el ingreso es totalmente gratuito.

Los participantes son de México, Ica, Lima y Arequipa, entre ellos tenemos a Moisés Escriba Zulca, José Salvador de los Santos Trujillo, María Margarita Mancera Álvarez, Michael Lucas Tereza, Manuel Gonzalo Anicama Musto, Rafael Arturo Huamán Quispe, Jean Pier Guerra Anicama, Julio Quispe Virhuez, Robert Escolástico Torre Malpartida, Tito Julio Tarqui Prado, Iván Vladimir Uribe Ferreyra, Pedro Alfonso Sotomayor Flores, Luis Ricardo Falconí Quispe y Moisés Nicolás Condeña Lara.

“El colectivo Integr-Arte, invita al público en general a visitar la Sala de Exposiciones Abraham Valdelomar de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica, para poder apreciar las diferentes obras artísticas con la técnica del dibujo, pintura, escultura y grabado realizada por 11 artistas nacionales y 3 artistas de México, con amplia experiencia nacional e internacional, las obras muestran un gran dominio técnico con manejo de la forma y el color, cada artista realiza una propuesta personal creativa que lo caracteriza.”, dijo el coordinador Moisés Condeña Lara.

Cabe mencionar que el colectivo Integr-Arte nace como una iniciativa de un grupo de artistas de la región Ica en coordinación con el pintor Rafael Huaman Quispe, artista iqueño que radica hace más de 10 años en México y el pintor iqueño Pedro Alfonso Sotomayor Flores, luego se hace la convocatoria a nivel nacional, contando hasta el momento con 14 artistas.

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