El excandidato presidencial George Forsyth confirmó que no postulará a un cargo de elección popular en los comicios municipales previstos para octubre de este año. El exalcalde de La Victoria señaló que actualmente sus prioridades están centradas en aspectos personales y familiares, por lo que descarta participar en la próxima contienda electoral.

Durante una entrevista en Exitosa, destacó que existen figuras con capacidad para asumir responsabilidades en distintos municipios del país. Asimismo, expresó su deseo de que las agrupaciones políticas presenten propuestas que contribuyan al desarrollo de las ciudades.

“Lo que sí te digo y muy claro, en las elecciones municipales no voy a participar. Hay candidatos muy buenos, no solamente en Somos Perú, hay candidatos muy importantes que pueden hacer grandes cambios por el país. Somos Perú es un partido municipalista que tiene muy buenos candidatos a nivel nacional y espero que le vaya muy bien”, manifestó.

🔴🔵 #EligeBien ✅🇵🇪 | En exclusiva con Exitosa, George Forsyth, excandidato presidencial de Somos Perú, reveló que viene evaluando si permanece o no en su agrupación política. Asimismo, descartó participar como candidato en las próximas elecciones municipales.



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¿Qué pasará con su militancia en Somos Perú?

Otro de los temas abordados fue su relación con Somos Perú, organización política con la que postuló a la Presidencia de la República en las elecciones generales de este año. La agrupación no alcanzó los resultados necesarios para conservar su inscripción, situación que marcará su salida del registro de partidos a partir de 2027.

Frente a este panorama, Forsyth reconoció que analiza si continuará vinculado al partido en los próximos meses. No obstante, agradeció la oportunidad que le brindó la organización durante su participación en la reciente campaña electoral.

“Particularmente desde ya estoy analizando mi permanencia en el partido al cual le agradezco y quiero mucho. Hay gente muy importante, muy buena, pero yo estoy enfocado en mi familia, proyectos personales, mi empresa, en mi hija que tiene seis meses, entonces estoy preocupado más en ello y después ya veré mi futuro político”, indicó.