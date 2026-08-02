Tremendo susto se llevaron los ocupantes de una camioneta que era usada para actividades proselitistas del candidato a la alcaldía de la provincia de Virú por Somos Perú, Joselito Afiler Horna, cuando el conductor perdió el control de la unidad y terminó dentro de una acequia.

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El accidente ocurrió la mañana del último sábado, en la entrada al sector Primero de Mayo, frente al grifo Gran Chimú. Afortunadamente tras el aparatoso accidente ninguna persona resultó herida.

De acuerdo con la información difundida por la página Nuestras Noticias, la camioneta era presuntamente conducida por el hijo del candidato Joselito Afiler, quien perdió el control de la unidad al tratar de dar pase a una motocicleta.

Al cierre de esta nota no hubo un pronunciamiento del candidato para esclarecer las circunstancias del accidente.