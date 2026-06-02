La escena editorial independiente peruana contará con un nuevo espacio de encuentro este mes con la realización de IRRUMPE: Feria del Libro y la Edición Independiente, evento que se desarrollará del 10 al 14 de junio en la Plaza de Armas de Santiago de Surco.

La iniciativa es organizada por la Comisión de Editoriales Independientes de la Cámara Peruana del Libro en coorganización con la Municipalidad de Santiago de Surco.

La inauguración oficial está prevista para el 10 de junio a las 7:00 p.m. y contará con la participación del alcalde de Surco, Carlos Bruce.

Más de 30 actividades culturales y 23 editoriales participantes

Durante cinco días, la feria reunirá a 23 editoriales independientes provenientes de distintas regiones del país.

La programación contempla más de 30 actividades culturales, entre conversatorios, presentaciones de libros, mesas de debate y recitales dirigidos a lectores, escritores y profesionales del sector editorial.

Los organizadores informaron que la agenda girará en torno a tres ejes temáticos:

Literatura de lo insólito, horror y ciencia ficción.

Crónica y narrativa de no ficción.

Literatura infantil y juvenil (LIJ).

Espacio para nuevas voces y diversidad cultural

Uno de los principales objetivos de IRRUMPE es promover el trabajo de sellos independientes que publican autores peruanos de distintas regiones y tradiciones culturales.

La feria incluirá propuestas vinculadas a:

Literatura andina.

Narrativa amazónica.

Poesía.

Cómic.

Publicaciones en quechua.

La presidenta de la Comisión de Editoriales Independientes, Sandra López, destacó el papel de estos espacios en la democratización del acceso al libro.

“IRRUMPE es el ruido necesario que garantiza la democratización del libro. Somos un frente de editores autónomos y comprometidos que apostamos por lo que otros suelen omitir”, señaló.

Conferencia sobre Bryce Echenique y charla de Anthony Choy

Entre las actividades destacadas figura una conferencia dedicada a la vida y obra del escritor Alfredo Bryce Echenique, que estará a cargo del periodista y escritor Luis Rodríguez Pastor.

Asimismo, el investigador Anthony Choy participará con una charla sobre fenómenos paranormales vinculados al distrito de Santiago de Surco.

Como parte de la ceremonia inaugural también se anunciará el Primer Concurso de Cuento del Adulto Mayor, iniciativa orientada a promover la escritura y recuperación de historias basadas en la memoria y la experiencia de vida.

Ingreso libre para todo el público

Los organizadores informaron que todas las actividades serán de acceso gratuito.

La feria se desarrollará en el Pasaje Sáenz Peña, ubicado en la Plaza de Armas de Santiago de Surco, y estará abierta desde las 11:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.