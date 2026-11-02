Un desconocido detonó un artefacto explosivo en la vivienda de Marcelino Huamán Cano, alcalde electo de Villa El Salvador, la noche del domingo 1 de noviembre. El atentado ocurrió alrededor de las 11:00 p.m. en el sector 9 del distrito, cuando la futura autoridad municipal se encontraba en el patio de su casa junto a familiares y amigos.

Según informó América Noticias, el responsable sería un sujeto encapuchado que llegó hasta el inmueble llevando el explosivo entre sus prendas. Las cámaras de seguridad captaron al individuo cuando se aproximó a la puerta principal, encendió el artefacto y huyó antes de la detonación.

El estallido provocó daños en el portón de la cochera y en un vehículo de color gris estacionado en los exteriores. Pese a que había varias personas en la vivienda, no se reportaron heridos.

Alcalde electo de Villa El Salvador recibió amenazas tras atentado

Tras el ataque, Marcelino Huamán Cano y el teniente alcalde electo, Erick Adrianza, recibieron mensajes amenazantes en sus teléfonos celulares. El contenido de estas comunicaciones forma parte de las investigaciones policiales.

Los vecinos también vivieron momentos de alarma debido a la intensidad de la explosión. Testigos señalaron que varias personas que se encontraban en un campo deportivo frente a la vivienda corrieron y alertaron a otros residentes para que buscaran refugio.

El alcalde electo solicitó a las autoridades garantizar su seguridad y la de su familia. En declaraciones a RPP, descartó haber recibido exigencias de extorsión previamente y señaló que el atentado podría tener una motivación política, aunque esta hipótesis no ha sido confirmada por los investigadores.

Marcelino Huamán denuncia que sufrió otro ataque durante la campaña

Marcelino Huamán reveló que este no sería el primer atentado contra su vivienda. Según relató, en agosto pasado, durante la campaña electoral, desconocidos dejaron una granada en el exterior del inmueble.

En aquella oportunidad, agentes de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) de la Policía Nacional del Perú (PNP) acudieron al lugar y desactivaron el artefacto antes de que explotara.

El alcalde electo considera que ambos episodios podrían estar relacionados con intentos de intimidación. Sin embargo, corresponde a las autoridades determinar si existe conexión entre los ataques e identificar a sus responsables.

Policía investiga atentado contra alcalde electo

Efectivos de la Policía Nacional acudieron a la vivienda para recoger evidencias y efectuar las primeras diligencias. Asimismo, se revisan las imágenes de las cámaras de seguridad que registraron el desplazamiento del atacante antes y después de la explosión.

Una patrulla policial permaneció en los exteriores del inmueble para brindar resguardo a la autoridad electa y sus familiares. Las investigaciones buscan determinar el tipo de explosivo utilizado y establecer el móvil del ataque.