Momentos de tensión se vivieron durante la quinta y última procesión del Señor de los Milagros en el Centro de Lima, luego de que los fuegos artificiales que acompañaban el recorrido se descontrolaran y causaran temor entre los fieles y miembros de la Hermandad.

Afortunadamente, no se reportaron personas heridas.

En su último recorrido del año, la imagen del Cristo Moreno partió de la iglesia de Las Nazarenas, continuó por las avenidas Tacna y Emancipación y los jirones Callao y Chancay, antes de retornar al santuario, donde tenía previsto ingresar alrededor de las 7:00 p. m.

Debido a la procesión, las estaciones Castilla, Tacna, Jirón de la Unión y Colmena permanecieron temporalmente cerradas, mientras que los servicios 301 y 305 del Corredor Azul utilizaron paraderos provisionales en la avenida Nicolás de Piérola.

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