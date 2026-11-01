El exalcalde de Lima Rafael López-Aliaga y Carlos Álvarez enfrentan una denuncia penal de la Procuraduría del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

De acuerdo con el funcionario Ronald Angulo, la acción ingresó el último viernes a la fiscalía por los presuntos delitos de acoso y coacción contra Roberto Burneo, presidente del organismo, debido a alusiones de connotación sexual.

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SILENCIO

El primer agravio ocurrió el 15 de abril de este año, después de las elecciones presidenciales. En aquella oportunidad, el líder de Renovación Popular alegó un supuesto fraude frente a la sede institucional y fijo un ultimátum para anular la primera vuelta.

“Este es un método que se usa en Venezuela. (Es el) plan Morrocoy, la tortuga. Ya sabe por dónde se lo va a meter, señor, el morrocoy. El morrocoy ya sabe por dónde se lo va a meter”, le dijo “Porky” a Burneo.

El último sábado 24 de octubre, durante un mitin realizado en Lurín, Álvarez, quien fue candidato presidencial de País para Todos, repitió aquellas palabras con menores de edad en el estrado.

“Rafael (...) le quería meter morrocoy por el pot.. (...) porque el pot... de Burneo es un ánfora”, dijo el comediante. El exalcalde estaba presente y se reía a carcajadas.

Cuatro días más tarde, el JNE censuró lo ocurrido y advirtió que esa conducta “contribuye a deteriorar el debate público”.

RESPUESTA

López Aliaga contraatacó ayer durante un actividad pública en el Rímac, donde anunció que recurrirá a la vía civil. “Se la voy a devolver por una demanda por daños y perjuicios”, sentenció.

El político además calificó al jurado como “parte de la corrupción estructural en el Perú” y culpó nuevamente a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) por la pérdida de votos que, según él, obtuvo en Lima Norte y Lima Sur. Ahora le corresponde al Ministerio Público evaluar si abre una investigación.