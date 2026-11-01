El senador de Renovación Popular (RP) Absalón Vásquez acusó a funcionarios del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) de obstaculizar las medidas contra las comunicaciones ilegales desde los penales por “suspender” 16 artículos de una resolución que fijaba criterios para bloquear celulares y cortar líneas utilizadas ilegalmente desde las cárceles.

“No se deje sorprender (presidenta Keiko Fujimori) por los malos funcionarios de Osiptel que están boicoteando su trabajo (...) Los funcionarios que aprobaron esta suspensión deberían ser destituidos inmediatamente de su cargo”, dijo en sus redes.

Vásquez también informó que presentó a su bancada, el pasado 9 de setiembre, un proyecto para endurecer las sanciones. La propuesta plantea responsabilidad penal y cárcel para los gerentes de las empresas de telecomunicaciones que incumplan las obligaciones de bloqueo.

No obstante, Osiptel respondió mediante un comunicado y aseguró que la suspensión no eliminó las obligaciones de las empresas y precisó que las operadoras deben cortar el servicio móvil y bloquear equipos ante usos prohibidos, si se cumplen las condiciones del procedimiento.