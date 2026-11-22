Un incendio forestal viene afectando el sector de la Asociación Cabrerías, ubicado en las faldas del volcán Chachani, en el distrito de Cayma, provincia y región Arequipa. Según informó RPP, el Gobierno Regional de Arequipa ya realiza acciones de respuesta para controlar la emergencia.

De acuerdo con la institución, las características geográficas de la zona dificultan el acceso del personal necesario para combatir el fuego. Esta situación complica el desplazamiento de las brigadas y del equipo especializado hacia el lugar del incidente.

Gobierno Regional de Arequipa emite informe sobre incendio forestal. Foto: GORE Arequipa

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER Arequipa) informó que mantiene un monitoreo permanente del incendio forestal. Esta labor comprende la recopilación, revisión y evaluación de información sobre el avance de las llamas.

El incendio ha generado preocupación entre los ciudadanos, debido a que las llamas y una intensa columna de humo pueden observarse desde diversos puntos de la ciudad de Arequipa.

Finalmente, los trabajos para controlar la emergencia continuarán este domingo 22 desde las 6:00 de la mañana, según informó el Gobierno Regional.