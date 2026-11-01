El presidente del Congreso, Miguel Torres, defendió al senador Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) tras la acusación constitucional presentada en contra de este por la senadora Mirtha Vásquez y la diputada Indira Huilca, ambas de Ahora Nación, y el senador Jaime Quito, de Juntos por el Perú (JP).

Los denunciantes acusan a Rospigliosi de presionar a jueces y fiscales vía denuncias ante la Junta Nacional de Justicia por no aplicar las leyes del Congreso.

“La denuncia constitucional no puede convertirse en una herramienta para silenciar posiciones políticas ni perseguir al adversario. Expreso mi respaldo al senador Fernando Rospigliosi”, escribió en X.

Vásquez respondió a Torres cuestionándolo por usar a la Mesa Directiva como “escudo político” pues viola la imparcialidad y el debido proceso. ¡Si quiere defenderlo, que baje al pleno!”, indicó.