La noche del viernes, un sismo de magnitud 6.7 con epicentro en Junín remeció gran parte del país y nos recordó que estamos ubicados en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico. Pese al remezón, los daños fueron leves y eso fue gracias a la profundidad del movimiento, 129 kilómetros. Si hubiera sido más superficial, como el de Chupaca, que con una magnitud menor causó cinco muertes, la historia habría sido otra.

Pero este nuevo evento telúrico hace que nos preguntemos ¿estamos preparados? Si el sismo hubiera sido mayor, ¿tendríamos hospitales que no se caigan por el sismo? Que el sismo del viernes no haya causado mayor devastación fue suerte, pero la suerte no puede ser una política de Estado.

El Perú ya enfrenta diversas crisis: el fenómeno El Niño, la inseguridad ciudadana y el precio de los combustibles son algunas de ellas. ¿Puede el país soportar una más?

La pandemia nos demostró que el llamado “milagro peruano” es una base muy frágil en la que sostenerse y que si bien nos permitió resistir la crisis sanitaria, arrasó con todo lo demás. Una moneda fuerte no es nada sin instituciones firmes y una clase política diligente que sepa anteponer sus intereses al bien común.

Que el temblor del viernes no quede solo en el susto y que sea el sacudón necesario para recordar que solo la prevención, aunque no dé votos, salva vidas.