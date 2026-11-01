El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, viajará a Moscú, Rusia, para realizar gestiones diplomáticas de alto nivel destinadas a brindar asistencia a ciudadanos peruanos que estarían prestando servicios en fuerzas armadas extranjeras, así como proporcionar información a sus familiares en el Perú.

La decisión fue oficializada mediante la Resolución Suprema N.° 309-2026-PCM, publicada este domingo 1 de noviembre de 2026 en el diario oficial El Peruano. La norma modifica la autorización original de viaje del canciller, que comprendía únicamente actividades oficiales en Portugal y España.

Según la disposición, el titular de Relaciones Exteriores sostendrá reuniones con representantes del Gobierno ruso y otras entidades internacionales, además de realizar coordinaciones presenciales con la Embajada del Perú en la Federación de Rusia.

Canciller buscará asistencia para peruanos vinculados a fuerzas armadas extranjeras

La resolución señala que el desplazamiento responde a la situación de ciudadanos peruanos que estarían prestando servicios en fuerzas armadas extranjeras y que requieren gestiones de asistencia por parte del Estado peruano.

El documento precisa que resulta necesario efectuar coordinaciones de alto nivel ante las autoridades de la Federación de Rusia para impulsar medidas de apoyo y proporcionar información oportuna a los familiares de los connacionales.

Carlos Espá sostendrá reuniones en Moscú del 7 al 9 de noviembre

De acuerdo con el dispositivo legal, el canciller tiene previsto desarrollar sus reuniones oficiales en Moscú entre el 7 y el 9 de noviembre de 2026.

Durante esas jornadas, se reunirá con autoridades de la Federación de Rusia y representantes de otras entidades internacionales, además de efectuar coordinaciones directamente con la representación diplomática peruana.

Sin embargo, por razones de itinerario, el desplazamiento a Rusia comprenderá del 6 al 11 de noviembre. Esta ampliación permitirá incorporar Moscú a la comisión de servicios que ya había sido autorizada para Europa.

La resolución señala que estas gestiones son de interés nacional debido a la necesidad de brindar asistencia a los ciudadanos peruanos y mantener informadas a sus familias.

¿Quién asumirá la Cancillería durante el viaje de Carlos Espá?

La disposición también establece encargaturas temporales del Ministerio de Relaciones Exteriores durante la ausencia de su titular.

Hasta el 6 de noviembre , el despacho estará a cargo del ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno.

A partir del 7 de noviembre y mientras dure la ausencia de Carlos Espá, asumirá el encargo el presidente del Consejo de Ministros, Luis Fernando Galarreta.