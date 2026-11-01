La tasa de homicidios repuntó en octubre y está cerca de convertirse en uno de los meses más violentos del 2026.

Al corte del 29 de octubre, el Sistema de Información de Defunciones (Sinadef) contabiliza 174 asesinatos y eleva el promedio diario a 6.4 muertes.

Desglose

En agosto, el sistema registró 178 homicidios, con un promedio de 5.7 diarios. En septiembre, la cifra descendió a 153 casos y alcanzó una media de 5.1.

Sin embargo, octubre revirtió esa tendencia y elevó el promedio diario en 1.3 homicidios respecto del mes anterior.

Incluso, los 174 casos contabilizados hasta el 29 de octubre superan los registros de septiembre y se aproximan a los 178 de agosto, pese a que el mes todavía no concluye.

La comparación con los meses más críticos del año muestra que marzo y junio mantienen los mayores promedios diarios, con 6.5 homicidios cada uno.

Marzo acumuló 202 muertes violentas, mientras que junio registró 196.

Pero octubre, con 6.4 casos por día, se encuentra a solo una décima de esos niveles. Este mes solo registra 28 casos menos que marzo y 22 menos que junio.

LIMA 03 DE DICIEMBRE DE 2021 UN JOVEN DE 25 AÑOS FUE ASESINADO EN LA PUERTA DE SU CENTRO DE TRABAJO, EN LA CUADRA 10 DE LA AVENIDA CAJAMARQUILLA, EN SAN JUAN DE LURIGANCHO. FOTOS: JOEL ALONZO/GEC

Análisis

El ingeniero y analista de datos Juan Carbajal explicó a Correo que, desde el 28 de julio, cuando Keiko Fujimori asumió el Gobierno, los homicidios muestran descensos que no se sostienen en los meses siguientes.

“Aún está en un sube y baja donde no hay una reducción sostenida, que es lo que todos deseamos”, indicó.

Carbajal también advirtió de la existencia de un subregistro de muertes violentas debido a las demoras en la incorporación de actas de defunción y la clasificación de los casos.

Como ejemplo, mencionó que cinco asesinatos con arma de fuego reportados el pasado 25 de octubre solo tenían dos registros en la base del Sinadef cuando realizó su revisión.