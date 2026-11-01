La presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció este domingo 1 de noviembre que no viajará a España para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, debido a una alerta por el incremento de las lluvias en el norte del Perú.

A través de su cuenta oficial en la red social X, la mandataria informó que el Comando FEN reportó un fuerte aumento de las precipitaciones a partir de la noche de este domingo, situación que motivó la adopción de medidas inmediatas para atender la emergencia.

La jefa de Estado señaló que permanecerá en el país para atender directamente la situación y anunció el desplazamiento del ministro de Defensa a la región Tumbes, donde coordinará las acciones de respuesta.

#AlertaMEGANIÑO El Comando FEN ha reportado un fuerte incremento de las lluvias en la zona norte del país a partir de esta noche. Estamos tomando medidas inmediatas para enfrentar esta emergencia. El ministro de Defensa se dirige esta tarde a Tumbes para coordinar las acciones necesarias y activar todos los protocolos de emergencia. Ante esta situación, he decidido no asistir a la cumbre de jefes de Estado en España para atender directamente esta emergencia. Estamos movilizando los recursos del Estado para proteger la vida y la seguridad de las familias. — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) November 1, 2026

Fujimori no asistirá a cumbre de jefes de Estado en España

La mandataria tenía previsto viajar a Madrid del 2 al 6 de noviembre para participar en las actividades de la XXX Cumbre Iberoamericana, programada para los días 4 y 5 de noviembre de 2026.

Sin embargo, ante la alerta por las condiciones climáticas en el norte del país, comunicó su decisión de cancelar su participación en el encuentro internacional.

“Ante esta situación, he decidido no asistir a la cumbre de jefes de Estado en España para atender directamente esta emergencia”, expresó Fujimori en su publicación.

El viaje presidencial había sido autorizado por el Senado de la República y contemplaba su participación en la sesión plenaria de la cumbre, reuniones bilaterales con otros mandatarios y actividades oficiales en España.

Ministro de Defensa viajará a Tumbes ante incremento de lluvias

Como parte de las primeras disposiciones anunciadas, Fujimori informó que el ministro de Defensa se desplazará durante la tarde de este domingo hacia Tumbes, una de las regiones del norte peruano.

El titular del sector, Rafael Belaunde Llosa, tendrá a su cargo la coordinación de las acciones necesarias y la activación de los protocolos de emergencia, de acuerdo con el anuncio presidencial.

“El ministro de Defensa se dirige esta tarde a Tumbes para coordinar las acciones necesarias y activar todos los protocolos de emergencia”, indicó la presidenta.

Comando FEN advierte aumento de lluvias desde esta noche

Según lo informado por Fujimori, el Comando FEN ha alertado sobre un fuerte incremento de las lluvias en el norte del territorio nacional a partir de la noche del domingo 1 de noviembre.

La advertencia se produce en el contexto de las acciones preventivas adoptadas por el Gobierno frente al Fenómeno El Niño 2026-2027, que ha motivado medidas de preparación y respuesta ante emergencias climáticas.

Por ello, la magnitud de las precipitaciones y su impacto deberán precisarse mediante los informes técnicos de las entidades competentes.