Un huaico de gran magnitud provocó graves daños en vehículos de carga pesada y bloqueó la carretera Federico Basadre, en el tramo que conecta Tingo María con Aguaytía y Pucallpa, durante la madrugada de este domingo 1 de noviembre.

Según han reportado medios locales en redes sociales, el deslizamiento se registró a la altura del caserío Santa Rosa, cerca de Puente Chino, donde varios transportistas permanecían varados desde la noche anterior debido a la caída de tierra y lodo sobre la vía.

La emergencia se agravó cuando un segundo desprendimiento de material del cerro cayó sobre las unidades estacionadas. La fuerza del derrumbe habría aplastado y provocado el vuelco de varios vehículos pesados, ocasionando considerables daños materiales.

Transportistas quedaron atrapados por huaicos en la carretera Federico Basadre

La emergencia habría iniciado durante la noche del sábado 31 de octubre, cuando un huaico interrumpió la circulación por uno de los tramos de la carretera.

Ante la imposibilidad de continuar sus recorridos, varios conductores de unidades de carga pesada permanecieron en el sector a la espera de que se habilitara nuevamente el tránsito.

Sin embargo, durante la madrugada del domingo se produjo otro deslizamiento de tierra y rocas, que alcanzó a los vehículos estacionados y provocó daños en las unidades.

Hasta el momento, la información proporcionada no incluye un balance oficial de personas heridas, fallecidas o desaparecidas como consecuencia de este evento.

Reportan viviendas afectadas por derrumbe cerca de Puente Chino

Otros reportes preliminares ubican daños en el sector Alto Oriental, dentro del corredor vial Tingo María–Aguaytía, donde también se habría producido la caída de material proveniente de las laderas.

Además de los vehículos pesados perjudicados, se informó sobre viviendas afectadas por los deslizamientos. Sin embargo, todavía no se ha precisado la cantidad de inmuebles comprometidos ni el número de familias perjudicadas.

Tránsito interrumpido entre Tingo María y Aguaytía

Los deslizamientos han generado restricciones en la carretera Federico Basadre, una importante vía que permite la conexión terrestre entre las regiones Huánuco y Ucayali.

Los primeros informes señalan que el tramo afectado permanecería bloqueado mientras se realizan las labores necesarias para retirar tierra, rocas y otros materiales acumulados sobre la plataforma vial.

Aunque inicialmente se estimaba que el tránsito podría permanecer interrumpido hasta el lunes 2 de noviembre, todavía no se cuenta con una hora oficial de reapertura para los sectores mencionados.

La carretera Federico Basadre ya había registrado emergencias por huaicos en septiembre de 2026, cuando deslizamientos en los sectores Hidayacu y Velo de la Novia restringieron el paso de vehículos entre Puente Chino y Aguaytía.

Recomiendan evitar desplazamientos por la zona afectada

Ante la posibilidad de nuevos desprendimientos de tierra, se recomienda a transportistas y pasajeros verificar el estado de la carretera antes de iniciar cualquier viaje por el tramo Tingo María–Aguaytía.

También es importante evitar detenerse debajo de laderas inestables, respetar las restricciones de circulación y seguir las indicaciones de las autoridades responsables de la seguridad vial.