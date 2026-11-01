Un sismo de magnitud 3.6 se registró este domingo 1 de noviembre en la región Cajamarca, según el reporte difundido por el Centro Sismológico Nacional (Censis) del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El movimiento telúrico ocurrió exactamente a las 8:50:41 a.m., con epicentro ubicado a 43 kilómetros al oeste de Santa Cruz de Succhabamba, en la provincia de Santa Cruz, departamento de Cajamarca.

De acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0762, el evento tuvo una profundidad de 13 kilómetros y alcanzó una intensidad de grado II en Santa Cruz de Succhabamba.

REPORTE SÍSMICO: IGP/CENSIS/RS 2026-0762 Fecha y Hora Local: 01/11/2026,08:50:41 Magnitud: 3.6 Profundidad: 13 km Latitud: -6.59 Longitud: -79.33 Intensidad: II Santa Cruz de Succhabamba Referencia: 43 km al O de Santa Cruz de Succhabamba, Santa Cruz - Cajamarca https://t.co/bADPMWx1Y4 — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) November 1, 2026

¿Dónde fue el epicentro del temblor de hoy en Cajamarca?

El Instituto Geofísico del Perú precisó que el epicentro se localizó en las coordenadas de latitud -6.59 y longitud -79.33, al oeste de Santa Cruz de Succhabamba.

La intensidad II, de acuerdo con la escala de Mercalli Modificada, corresponde a un movimiento débil que puede ser percibido por algunas personas, especialmente en reposo.

La magnitud mide el tamaño del sismo, mientras que la intensidad describe sus efectos en un lugar específico. Por ello, ambos valores no deben confundirse.

¿Se reportaron daños por el sismo en Santa Cruz?

Hasta la información disponible en el reporte sísmico compartido, no se ha proporcionado un balance oficial de daños materiales ni de personas afectadas por el movimiento telúrico.

El Centro Sismológico Nacional es el servicio encargado de monitorear la actividad sísmica del país y difundir información sobre la magnitud, ubicación, profundidad e intensidad de estos eventos.

La población puede consultar las actualizaciones mediante los canales oficiales del Instituto Geofísico del Perú.