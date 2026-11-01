Los dos papamóviles que utilizará el papa León XIV durante su visita al Perú, programada del 11 al 16 de noviembre, llegaron este domingo 1 de noviembre al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, procedentes de Brasil, a bordo de un avión de carga de Latam Cargo.

Las unidades especiales fueron recibidas por el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, quien supervisó las operaciones de descarga e inspeccionó el primero de los vehículos para verificar que hubiera arribado en las condiciones previstas.

Los papamóviles fueron fabricados por la empresa General Motors sobre la base de camionetas Chevrolet Colorado y adaptados de acuerdo con las especificaciones de seguridad y movilidad del Vaticano, según informó la Agencia Andina.

¿Cómo son los papamóviles que usará León XIV en el Perú?

Los dos vehículos cuentan con una estructura especialmente acondicionada para facilitar los recorridos públicos del sumo pontífice y permitir que salude a los fieles.

Entre sus características figura un cubículo transparente de protección y una silla especial giratoria que permitirá a León XIV orientarse hacia distintos lados durante sus desplazamientos.

Asimismo, las camionetas incorporan escaleras retráctiles y pasamanos para facilitar el ingreso y salida del pontífice, así como para ofrecerle mayor estabilidad durante sus recorridos.

Cada unidad pesa aproximadamente tres toneladas y tiene una altura cercana a los 2,6 metros. De acuerdo con información difundida por El Comercio, las adaptaciones fueron realizadas en la planta de General Motors ubicada en São José dos Campos, Brasil.

Papamóviles llegaron parcialmente desmontados y serán ensamblados

Los vehículos fueron trasladados desde Brasil con algunas de sus estructuras parcialmente desmontadas, como parte de las medidas logísticas necesarias para su transporte aéreo.

El canciller Carlos Espá informó que ambas unidades serán ensambladas completamente durante los próximos días, antes del inicio de las actividades oficiales de León XIV en territorio peruano.

Durante la inspección en el aeropuerto, el ministro constató que el primer vehículo había llegado conforme a lo planificado y sin inconvenientes.

“Estamos muy contentos y felices por la llegada de los papamóviles”, declaró Espá a la prensa.

Cancillería destaca medidas de seguridad para la visita papal

El titular de Relaciones Exteriores señaló que los vehículos fueron diseñados para combinar protección y cercanía con la ciudadanía, dos aspectos considerados en la organización de los recorridos del pontífice.

Según explicó, sus características permitirán que León XIV pueda saludar a los miles de fieles que se espera congreguen las actividades religiosas programadas durante su visita al país.

La operación de transporte de las unidades fue coordinada con Latam Cargo y General Motors, en el marco de los preparativos logísticos para el viaje apostólico.

Otros ocho vehículos ya llegaron para los desplazamientos del papa

El canciller Carlos Espá también informó que ocho vehículos adicionales destinados a la visita de León XIV ya se encuentran en territorio peruano.

Estas unidades están siendo trasladadas a las localidades incluidas en el itinerario del pontífice, como parte de la organización de sus desplazamientos y los de su comitiva.

Por otro lado, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones autorizó el uso excepcional de placas pontificias para nueve vehículos identificados en la normativa correspondiente, entre ellos dos camionetas Chevrolet Colorado y siete Chevrolet Traverse.

¿Cuándo llegará el papa León XIV al Perú?

La visita de León XIV está programada del miércoles 11 al lunes 16 de noviembre de 2026, como parte de una gira apostólica por América del Sur.

El itinerario peruano contempla actividades en Lima, Callao, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Cusco y Pucallpa, donde el pontífice participará en encuentros religiosos y otras actividades previstas por la organización de la visita.

La empresa LATAM también informó que estará a cargo de cinco vuelos para los desplazamientos del papa dentro del Perú y su posterior regreso a Roma. Para esas operaciones utilizará aeronaves Airbus A320neo y Boeing 787-9 Dreamliner.