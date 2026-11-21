Más de 59 000 postulantes aptos para el examen nacional de preselección de Beca 18-2027 deberán presentarse este domingo 22 de noviembre únicamente con su documento nacional de identidad (DNI) físico, un lápiz 2B y un borrador. Así lo informó el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), que estableció una serie de restricciones para garantizar el desarrollo de la evaluación.

(Foto: PRONABEC)

La prueba se realizará de manera presencial en 109 locales distribuidos en todas las regiones del Perú. Los participantes podrán ingresar entre las 7:00 a. m. y las 8:20 a. m. Además, deberán permanecer con la cabeza descubierta y llevar el cabello recogido, de ser necesario.

Entre los objetos prohibidos figuran celulares, audífonos, cámaras, grabadoras, laptops, tablets, relojes inteligentes y memorias USB. Tampoco estará permitido ingresar con cuadernos, hojas de papel, carteras, bolsas, maletines, mochilas o canguros.

La restricción también comprende alimentos, bebidas, portalentes, aretes, correas, collares, pulseras, anillos, espejos, guantes, gorras, bufandas, lentes oscuros y otros objetos metálicos. Como parte del protocolo de seguridad, todos los postulantes pasarán por un detector de metales.

¿Cuáles son los motivos de descalificación del examen de Beca 18?

Pronabec informó que los participantes podrán ser descalificados si se presentan en evidente estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes, o si generan disturbios dentro o fuera del local de evaluación.

También perderán su participación quienes impidan su identificación, recurran a la suplantación o sean suplantados, ingresen con objetos prohibidos pese a las advertencias del personal, cometan plagio o difundan parcial o totalmente el contenido de la prueba, tanto de manera física como virtual.

Asimismo, la entidad recordó que las respuestas deberán marcarse completamente en la ficha correspondiente con lápiz 2B. Cualquier otra forma de registro no será considerada válida.

Puntaje mínimo y fecha de resultados

Una de las novedades de la convocatoria Beca 18-2027 es la aplicación de un puntaje mínimo para continuar en el concurso. Los postulantes de la modalidad Ordinaria deberán alcanzar al menos 84 puntos, mientras que quienes participen en las modalidades especiales necesitarán un mínimo de 66 puntos.

Los resultados de la etapa de preselección se publicarán el 23 de diciembre en la página oficial de Pronabec. Los jóvenes que superen esta fase continuarán en competencia por una de las 6000 becas integrales ofrecidas en esta convocatoria.

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Para resolver dudas sobre el proceso, los postulantes pueden comunicarse con Pronabec mediante su WhatsApp institucional 914 121 106, la línea gratuita 0800 000 18, la central telefónica (01) 612 8230 o el servicio Aló MAC, al 1800.