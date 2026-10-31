Los pasajeros que tienen previsto viajar a Cusco y Pucallpa durante la visita del papa León XIV podrán contar con horarios ampliados de operación en los aeropuertos de ambas ciudades.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) dispuso que los terminales aéreos funcionen las 24 horas los días 14 y 16 de noviembre, a fin de evitar mayores inconvenientes en los itinerarios turísticos.

El ministro de Transportes, José Tangherlini Casal, explicó que la medida responde a coordinaciones técnicas con la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Cabe mencionar que el domingo 15 de noviembre se restringirán las operaciones: en el aeropuerto internacional Teniente Alejandro Velasco Astete del Cusco se suspenderán hasta 14 vuelos, con actividades únicamente hasta las 07:45 horas y una reanudación a las 15:05 horas. En Pucallpa, las restricciones regirán desde las 12:20 hasta las 21:05 horas.

Según las proyecciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), la visita papal movilizará hasta tres millones de personas en las ciudades incluidas en el recorrido y atraerá a unos 850,000 turistas, de los cuales 250,000 serán extranjeros.